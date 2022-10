Le poinçonneur du Rebberg

Le Rebberg, sa colline boisée, ses belles demeures dans leurs parcs et jardins. Ses allées, ses rues ombragées. Ses livreurs à vélo - L'un d'entre eux livre des surprises : armé d'un poinçon, il tue impitoyablement ses victimes, rapide, silencieux, insaisissable. La police de Mulhouse est en plein cauchemar. Le capitaine Antoine Fleck, brillant enquêteur au nez creux et à l'humilité rare, doit composer avec la fébrilité et le découragement qui alternativement minent son équipe tandis que le poinçonneur tue. Un vrai thriller, efficace, direct, qu'on ne lâche pas d'un bout à l'autre. Qui est le poinçonneur ? Quels sont ses mobiles ? Jusqu'à quand cette fine mouche armée de son redoutable dard narguera-t-elle la police ?