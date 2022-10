Calendrier Amours de chats en 365 jours - L'Année à bloc

Découvrez cet animal mystérieux et fascinant. Anecdotes, infos insolites, citations et poèmes célèbres... Dans ce calendrier, décryptez le caractère des chats de race comme le balinais, le maine coon ou le sibérien. Apprenez à connaître les comportements de votre félin. Pourquoi griffe-t-il ? A quoi lui servent ses moustaches ? Et laissez-vous porter par une sélection des plus beaux poèmes de Paul Verlaine, Charles Baudelaire ou encore Colette.