Calendrier Viva Italia, le top des recettes italiennes en 365 jours - L'Année à Bloc

Une année gourmande en version italienne ! La dolce vita, c'est tous les jours dans votre cuisine avec ce calendrier ! Retrouvez le meilleur de l'Italie, jour après jour, en dégustant les spécialités sucrées et salées de toutes les régions de la botte, hum... ça sent bon le soleil. 365 recettes faciles et savoureuses qui font voyager vos papilles, viva Italia !