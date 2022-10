Histoire de l'Allemagne contemporaine depuis 1945 (inédit). De 1945 à nos jours. De 1945 à nos jours

Histoire de l'Allemagne contemporaine Occupée, puis divisée par la guerre froide en deux Républiques opposées et néanmoins liées, l'Allemagne témoigne par son histoire récente d'une incroyable succession de changements, mais aussi de lancinantes permanences, comme l'atteste son rapport au passé, vis-à-vis du nazisme ou, depuis la réunification, de la RDA. Bien au-delà d'une simple histoire politique, le présent ouvrage propose une lecture "totale" de l'histoire de l'Allemagne après 1945, analysant en profondeur les évolutions économiques, sociales et culturelles, remettant sans cesse en perspective - à la fois panallemande et internationale - les changements intérieurs ou extérieurs. Ce livre inédit propose au lecteur une plongée dans l'histoire d'un pays proche, pourtant encore mal connu, alors que son poids politique et économique en a fait depuis longtemps un acteur central pour la France et l'Europe. Loïc Batel Ancien élève de l'ENS et de l'ENA, agrégé et Docteur en histoire allemande, il a enseigné à l'université de Caen. Haut fonctionnaire, il est actuellement détaché à l'ACPR.