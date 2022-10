Quand Arnaud rencontre le sosie de l'agent immobilier qui a séduit sa femme, une idée géniale lui vient afin de sauver son couple : faire passer le premier, qui est en outre comédien amateur, pour le second, et le faire jouer un vrai rustre auprès de sa femme pour rompre le charme. Mais un sosie peut en cacher un autre, et le comédien a un frère qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et qui débarque justement pour régler un problème de fuite. De là un enchaînement de quiproquos en cascade dans cette maison où l'on ne sait bientôt plus qui est qui... La création de Une idée géniale a eu lieu le 25 août 2022 au Théâtre Michel dans une mise en scène de José Paul avec Sébastien Castro, José Paul, Laurence Porteil et Agnès Boury.