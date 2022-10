Le Bulletin d'informations proustiennes fait le point, chaque année, sur le travail entrepris par l'équipe Proust de l'Institut des textes et manuscrits modernes (CNRS) dans le domaine de la génétique textuelle et de la correspondance, et plus largement sur l'actualité de la recherche proustienne dans tous les secteurs de la critique. La seconde partie du BIP est consacrée aux nombreuses activités proustiennes (ventes, manifestations scientifiques, publications) et propose désormais des notes de lecture sur les ouvrages récents.