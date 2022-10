Juliette, jeune Saumuroise, vit une vie sans histoire, jusqu'au jour où tout son univers va basculer. La panique fait ressurgir les ombres de son enfance et l'entraîne sur une drôle de voie. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses amis et de sa mère adoptive, qui mène en cachette des activités bien contestables. C'est alors qu'Antoine surgit de son imagination. Une folle histoire commence... jusqu'au jour où la réalité reprend ses droits. Laissez-vous emporter par le flot des pages de " Mouettes et Rock 'n' Roll ". La Loire est proche et vous embarque jusqu'au bout de ce récit où tout est possible !