Quinze ans de mariage et son couple bat de l'aile. Pour Jocelyn, cet anniversaire est peut-être l'occasion de recoller les morceaux. Il offre à son épouse un cadeau très spécial : une croisière en yacht de l'autre côté du globe. Sophie peut-elle refuser un tel cadeau ? Peut-elle refuser Pitcairn, l'île de ses rêves d'adolescente, des Révoltés de la Bounty, de Mel Gibson ? C'est finalement avec un couple d'amis qu'ils vont partir, entre tensions, non-dits et mensonges. Au-delà de la légende, les îles sauvages de Pitcairn sont un environnement bien plus hostile qu'il n'y paraît. Si seulement ils avaient su...