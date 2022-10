Mon coffret de Noël - Kit avec accessoires pour préparer les fêtes de Noël

Un super kit avec accessoires pour préparer Noël ! LE coffret de Noël pour permettre à l'enfant de préparer Noël comme il se doit ! Avec à l'intérieur : - Un carnet pour noter les cadeaux souhaités et ceux à offrir à sa famille - Un poster calendrier de l'avent - 4 pages de stickers pour décorer les papiers cadeaux - 6 cartes et enveloppes à écrire et à glisser dans les cadeaux - 2 crayons aux couleurs de Noël, rouge et vert !