Le retour des loups

Au départ le décor est sec et désertique. Les wapitis sont en nombre et mangent tout sur leur passage. Une meute de loups arrive et c'est la panique, les wapitis s'enfuient. La nature enfin débarrassée des animaux nuisibles va reprendre peu à peu vie. Les arbres repoussent, les oiseaux reviennent, les rivières se stabilisent, le milieu aquatique renaît et des petits mammifères surgissent. Tout le monde vit en harmonie dans un tableau final digne du Douanier Rousseau. Cette histoire s'inspire de la réintroduction d'une espèce, le loup, dans son milieu naturel. Le recto de ce livre pliant nous raconte le périple des loups qui traversent ces paysages. Le verso, tel un documentaire, nous explique le pourquoi, fait un focus sur le parc de Yellowstone et présente différents cas de réensauvagement dans le monde. Le tout est superbement illustré par Marc Majewski.