Corpus Painting Hiroshi Sugito

Avec " Corpus Painting ", Semiose éditions consacre une nouvelle collection éditoriale entièrement dédiée à la peinture. En 48 pages, relié façon beau livre, chacun des opus se concentre sur un ensemble précis de tableaux, complété d'un texte en français et en anglais. Une invitation à plonger dans la peinture, à comprendre les ressorts d'une série, à contempler une suite d'images, avec la même dévotion et passion que l'on porte aux retables ou aux icônes peintes. Peintre du silence, Hiroshi Sugito agence dans ses toiles des décors dépouillés propices aux chimères et fantaisies. Malgré des motifs discernables, il flotte une atmosphère parée de mystère, qui distille autant de complexes énigmes à dénouer. Pour obtenir cette transparence voilée, Sugito use d'une technique de couches alternées d'acrylique et de pigments secs, dans une palette aux tons délicats. Il compose ses tableaux en s'appuyant sur des formes géométriques structurantes, des principes de symétrie et des perspectives biaisées, qui stylisent encore ses sujets et les nimbent de théâtralité. ?? Hiroshi Sugito est né à Nagoya en 1970. Elève de Yoshitomo Nara, il est affilié au mouvement Tokyo-Pop (comme Murakami entre autres). Ses oeuvres ont été très régulièrement exposées au Japon et à l'étranger depuis les années 1990 (Modern Art Museum of Fort Worth, Texas, 2006, Miyagi Museum of Art, Miyagi, 2015, Musée Bernard Buffet, Shizuoka, 2015, Tokyo Metropolitan Art Museum, 2017, musée d'art contemporain Hara, Tokyo, 2009, The National Museum of Art, Osaka, 2010, Museum Haus Konstruktiv, Zurich, Suisse, 2014, musée d'art contemporain de Cracovie et Kunstmuseum Moritzburg en Allemagne, 2015. Ses oeuvres font partie de nombreuses collections internationales, notamment celles du SFMOMA, des collections Saatchi à Londres, Goetz à Munich et du musée d'art de la préfecture d'Aichi.