La guerre des générations aura-t-elle lieu ?

Le constat est sans appel. Une grande partie de la jeunesse, peu intégrée dans la vie socio-économique et fragilisée par la crise sanitaire, tend à se détacher de la démocratie. Par des mesures dynamiques (vote générationnel, action sur l'emploi et l'éducation), on redonnerait du pouvoir et de l'espoir à une jeunesse désenchantée.