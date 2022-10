Jolis contes de mon enfance

Les plus beaux contes adaptés pour les petits, réunis dans un magnifique livre-cadeau ! 14 contes intemporels : Le Petit Chaperon rouge, Barbe Bleue, la Petite Sirène, Aladin et la lampe merveilleuse, Boucle d'or, le Chat botté, les habits neufs de l'Empereur, la Belle au bois dormant, le Petit Poucet, Raiponce, le Tigre, le brahmane et le chacal, Peau d'Ane, Jack et le haricot magique, le Bon Génie du lac.