Garfield - Tome 74 - Comme un lundi !

Garfield hait les lundis, et les lundis le lui rendent bien. Qui a bien pu avoir l'idée de démarrer la semaine de travail par un lundi ? ! Et puis quoi encore ? Porter une cravate, un attaché-case, arrêter de faire la sieste, ne pas embêter Odie, trouver Nermal mignon ? Ou pire : et si Jon oubliait de le nourrir ? Le lundi est au chat ce que l'eau est au papier : une menace permanente, un scandale universel.