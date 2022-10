The Players T1, Under the Ice

Il représente tout ce qu'elle déteste, elle est tout ce qu'il désire... Hockeyeur hors pair et fraîchement nommé capitaine de l'équipe, Isaiah se blesse avant le début de la saison. Maddison, nageuse émérite, rêve quant à elle de plonger dans le bain des Jeux Olympiques. Il n'aime pas les histoires d'amour, elle a été blessée et n'a plus de temps à leur consacrer. Elle est rigoureuse et control freak, il est libéré et carpe diem. Pourtant, les deux sportifs passent un marché : devenir sex friends, afin d'éliminer toute frustration avant une performance sportive. Et les effets ne se font pas attendre : à chaque rencontre avec le beau brun, Maddison voit sa confiance en elle grimper. Très vite, et malgré les limites qu'ils se sont imposées, elle comprend qu'il lui en faudra plus. Plus de sexe, plus de passion... et plus du sourire charmeur d'Isaiah. Et merde !