Le Secret des Alrys

Le monde a disparu sous une brume mortelle. Les nefs assurent les liaisons entre les citées fortifiées perchées sur les montagnes. C'est dans ce monde que vous allez sortir de votre retraite paisible pour céder à l'aventure. Votre missionA : guider une expédition partie étudier des ruines au plus près de la brume. Il s'agira aussi de porter secours à vos malheureux prédécesseurs... En plus d'enquêter en ville et explorer les tréfonds de la terre, il vous faudra trouver votre place parmi les scientifiques et les mercenaires de cette équipe bigarrée, quitte à bousculer vos certitudes. La gamme Littéraction rassemble les meilleurs auteurs francophones de la littérature arborescente. Cette communauté se fédère autour d'un concours : le Yaztromo et le Mini-Yaz. La remise des prix s'effectue au Palais des festivals lors du Festival International des Jeux de Cannes.