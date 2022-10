Alice hurle toutes les nuits depuis la disparition de sa mère et de sa grand-mère. Des cauchemars hantent son esprit sans repos et Calum Kinkaid est son seul rempart contre ses monstres nocturnes. Alors, le jour où Calum la trahit, tout son univers s'écroule. Le temps passe et Alice tente de se reconstruire. Elle part prendre un nouveau départ en Ecosse grâce à son mentor Madame Mackenzie, professeur de littérature anglaise et à Fantine, sa meilleure amie... Des projets, un job et même un chat ! Mais le destin est parfois joueur... Et quand Calum va faire son grand retour, le corps orné de mystérieux tatouages, le flot des cauchemars va s'intensifier et l'enfer va lui ouvrir les bras. Alice pourra-t-elle lutter contre l'appel des forces obscures ? Et si le cri était la meilleure porte de sortie ?