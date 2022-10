Le tarot des passages

D'ombres et de mystère... Ce tarot évoque le chemin introspectif et symbolise les nombreux passages auxquels nous sommes confrontés dans notre vie pour nous élever. Brut, enracinant et instinctif, ce jeu est un pont qui vous guide sur l'autre rive, celle de la connaissance profonde de soi. Ce tarot, de type Rider-Waite, au style incomparable et son livret d'accompagnement vous mènent dans la quête fascinante de vous-même à la découverte de votre lumière.