Qu'est-ce qu'on pourrait dire chez le boucher mais AUSSI dans une comédie romantique ? On vous laisse imaginer ! 130 cartes, avec 130 contextes délirants ! A vous d'imaginer la phrase la plus drôle dans chacune de ces situations. A chaque tour, deux cartes proposant chacune un contexte sont révélées et les joueurs devront imaginer une phrase qui pourrait être prononcée dans les deux cas. Les joueurs votent ensuite pour élire leur phrase préférée, la plus drôle, la plus absurde, la plus délicate... A vous de décider ! Une phrase valable pendant une visite d'appartement, ou à la Maison Blanche ? " Ils étaient sympas, les anciens locataires ? " Pendant une soirée échangiste ou dans les transports en commun ? " Laissez sortir les gens avant d'entrer " Défiez-vous entre amis pour savoir qui a le meilleur mot, qu'importe le contexte ! Un jeu d'ambiance pour 3 à 10 joueurs Tout public Parties de 20 minutes