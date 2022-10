Moi, Judith. Autobiographie d'un mythe

Des dieux, des héros et des mythes. . . Les figures légendaires ont la parole Sous l'effet d'une inspiration divine, la jeune et belle Judith conçoit le projet de libérer sa ville assiégée par les Assyriens qui ont envahi la Judée. Quand elle se rend au camp d'Holopherne, le chef de l'armée ennemie, elle compte sur ses charmes pour le séduire. Et, si Dieu lui fait la grâce de l'aider, pour le tuer. . . Réussira-t-elle dans son projet ? Et comment ? Elle n'en a aucune idée quand elle quitte Béthulie pour aller rencontrer Holopherne. Cette histoire, racontée dans la Bible, a été maintes fois réécrite pour le théâtre et illustrée par les plus grands maitres de la peinture. C'est ainsi que Judith est devenue une figure mythique, à l'instar d'Esther ou de Salomé. Elle raconte ici son aventure, dans une autobiographie fictive éclairée par des regards modernes.