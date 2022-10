Extases meurtrières

Un tueur en série qui choisit des jeunes femmes pour leur beau regard et signe ses crimes avec un mascara. Policier à la criminelle, Joker Stone ne devrait avoir qu'un objectif : l'arrêter. Mais chaque nouveau meurtre intensifie son étrange fascination pour les victimes. Et en lui grandit la tentation de céder à son tour à des pulsions d'étranglement. Quand le tueur s'en prend à la femme avec laquelle Joke vient de passer la nuit, celui-ci prend une décision radicale : démissionner de la police et quitter Paris. Dans le sud de la France, il rencontre Diana, une femme mariée. Leur relation est passionnée... Trop pour l'équilibre fragile de Joke ?