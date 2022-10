La chevalerie maçonnique. Franc-maçonnerie, imaginaire chevaleresque et légende templière au siècle

Les loges du XVIIIe siècle sont un phénomène complexe, polymorphe... et paradoxal. Leurs huis clos abritent à la fois les échos des idées nouvelles et les vestiges de traditions séculaires. Ainsi, certains hauts grades ne peuvent se comprendre que lorsqu'on les inscrit dans les idées, les rêves et les spéculations que la chevalerie ne cessa de susciter depuis sa disparition à la fin du Moyen Age. Au coeur du siècle des Lumières, la franc-maçonnerie offrit un cadre accueillant à ceux qui voulaient redonner corps à une tradition alliant action et spiritualité. Cette tentative de reconstruction d'une voie chevaleresque utilisa d'ailleurs des éléments très anciens. Cette étude se propose d'explorer les origines et les premières années de la chevalerie maçonnique. Elle veut aussi montrer combien les loges ont été l'une des " sources occultes du romantisme ".