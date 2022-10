Le manuscrit des damnés

Royaume des Francs, 1135 : L'Abbé Suger entreprend la rénovation d'une église Carolingienne qui deviendra l'Abbaye de Saint- Denis, nécropole des rois de France. France, juillet 2013 : Paul Kaminsky, agent du service des enquêtes spéciales du Vatican et ancien franc-maçon, est envoyé à Paris par le Saint-Siège. Il fait la connaissance d'un Cardinal et de deux chercheurs qui lui révèlent la présence d'un secret oublié depuis de nombreux siècles dans les cathédrales. Cette aventure le plongera dans les mystères de la Grande Pyramide et des lacs sacrés du Tabor. Il voyagera de l'histoire tragique de la nuit de la Saint-Barthélemy à celle plus secrète des recherches ésotériques du IIIe Reich. Assisté d'Elaheh, dernière descendante de la secte des Assassiyines, ils réaliseront ensemble que certains manuscrits devraient demeurer fermés à tout jamais...