Vauban, l'homme. Infatigable serviteur et modèle d'humanité

Le titre du livre en dit l'objet : faire connaître le génie en tant qu'homme. Ce que le maréchal Le Prestre de Vauban a édifié et écrit ne constitue pas le thème de l'ouvrage. Et pourtant, chacune de ses réalisations et chacune de ses réactions portent des traces de son être intime. Les messages au roi sur l'état de certaines campagnes témoignent de son attention et de son humanité. Son étude sur les galères dévoile sa curiosité intellectuelle. Les citadelles et leurs portes font voir l'artiste. Plusieurs comportements tout au long de sa vie prouvent sa sensibilité. L'auteur s'efforce de rassembler et classer ces innombrables "signaux faibles" , ces petits tessons, comme les témoignages des contemporains du maréchal, pour esquisser en mosaïque, un portrait de la personnalité de cet homme moderne, indépendant et plein d'humour. La France et la Belgique sont constellées de citadelles et d'ouvrages fortifiés par Vauban. L'homme est surtout connu comme architecte militaire et preneur de place. Mais l'auteur veut apporter un éclairage différent sur le personnage. Il étudie son caractère et sonde son coeur pour découvrir les ressorts de son âme. Il cherche à reconnaître les qualités qui animent une telle énergie dans la vie et soutiennent une telle richesse dans les oeuvres. Sa passion du service et son souci patriotique de la France profonde restent un modèle. Vauban et sa famille ont leurs racines notamment dans la région de Vézelay. Ces racines sont un élément essentiel pour qui veut comprendre le bon sens de ce personnage hors norme. ------------------------ - l'auteur présente la double qualité d'être officier de Marine et d'appartenir à la famille ; il descend en ligne directe de Vauban, par sa fille Charlotte épouse de Charles de Mesgrigny, comte d'Aunay, le seul de ses enfants à avoir eu une descendance (légitime) ; - le livre contient ou fait référence à des documents inédits ; - pour le public de Belgique, à noter que l'auteur a une ascendance belge (pierre tombale dans la cathédrale Saint-Michel à Bruxelles).