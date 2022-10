Un livre sur la notion de survivalisme à la française, loin des clichés du survivaliste en rangers à l'américaine. France et Liberté sont de quasi-synonymes tant la notion de Liberté est constitutive de l'Histoire de notre pays. A l'heure où les pertes de souverainetés s'accumulent tant du point de vue des états que des individus, il est grand temps de passer à l'âge adulte, de quitter la défroque de l'adulescent capté par les réseaux sociaux et autres écrans délétères pour entrer dans la pleine maturité de l'âge adulte, en être humain conscient et autonome. L'individu attend encore tout de l'Etat qui ne parvient plus à remplir de manière plénière le contrat social, mais lui donne force injonctions, plus ou moins justifiées, sous peine de le bannir dans les limbes de la société. Les services des impôts sont encore très efficients quand la sécurité, la santé et l'éducation tombent en totale déliquescence. Tout ceci interroge. Ce livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent (re)devenir maîtres de leur destin et se reconnecter à la nature, à la vie, à leur prochain ; à ceux qui parcourent le monde en aventuriers ; aux campeurs et autres fieffés castors juniors ou seniors ; à ceux qui se préparent à de possibles ruptures de normalité, etc. Vivre autonome, le survivalisme à la française vous mène joyeusement sur la voie de la Liberté avec notre génie propre, notre inimitable "french touch" ; celui d'un certain art de vivre à la française, éprouvé à travers les siècles ou revisité avec ingéniosité par nos contemporains. Cet ouvrage soulève des questions, vous donne à réfléchir et vous ouvre la voie de la Liberté à travers maints chemins radieusement solidaires, naturels, ingénieux et sages.