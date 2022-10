Elvis a la radio

Aucune histoire n'est simple et sans doute pas celle-ci. Née a Saigon au Vietnam, la narratrice quitte ce pays en guerre durant sa petite enfance avec sa famille. pour venir vivre en France. Certains d'entre eux, comme elle, ont perdu la mémoire. Les souvenirs d'enfance la fuient, la poussant à plonger dans les eaux glacées de l'oubli, à se perdre dans les meandres qui l'ont construite pour retrouver son histoire à travers la folie et la rage des parents, la faim, l'abandon, l'écho des bombes au Vietnam assourdi par les chansons d'Elvis à la radio... Sabine Huynh est née en 1972 à Saïgon au Vietnam. Elle a grandi en France et à vécu en Angleterre, aux Etats-Unis, au Canada et en Israël. Traductrice de poésie, elle a publié entre autres un roman, un recueil de nouvelles, et de nombreux recueils de poèmes.