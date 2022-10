Un ouvrage complet et pédagogique à mettre entre toutes les mains des citoyens. Cet ouvrage permet de mieux comprendre les fondements de la République française, son Histoire. La Constitution de notre pays repose sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Son principe est "Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple". L'ouvrage permet de mieux comprendre comment est dirigé notre pays, comment fonctionnent nos institutions et qui sont ceux qui agissent pour la "res publica". Les encarts "Saviez-vous que. ". . , le lexique et les nombreuses photos et infographies rendent accessibles des sujets complexes aux jeunes, mais aussi aux adultes.