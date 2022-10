Décryptez vos rêves. Accédez à votre inconscient et transformez votre vie éveillée

Les rêves peuvent être de puissants outils pour examiner nos peurs, nos angoisses, nos désirs ou nos dilemmes, à condition de savoir les décrypter. Ce livre propose la description et la signification des 90 rêves les plus communs autour de grandes thématiques : l'amour, le sexe, les relations et la famille, la naissance te la mort, le travail, la richesse, la santé, le voyage, le but et le potentiel. En plus des clés de lecture des rêves, l'auteur propose une méthode pour connecter nos rêves à des opportunités concrètes dans la vie éveillée, afin d'explorer le potentiel de notre inconscient. Le but recherché est une meilleure connaissance de soi et la voie vers un épanouissement personnel.