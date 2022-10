Le petit monde de Don Bouvardo

A 93 ans, doyen de la presse française, Philippe Bouvard raconte plus de sept décennies de journalisme. De ses débuts comme garçon de course au Figaro aux émissions qui ont fait sa célébrité (" Les Grosses Têtes ", " Le Petit Théâtre de Bouvard "...), ce sont 70 ans de journalisme et de télé qui sont racontés au fil de cette autobiographie. L'autobiographie souriante d'un journaliste hors normes A 93 ans, doyen de la presse française, Philippe Bouvard raconte plus de huit décennies de journalisme. Une longue carrière multimédia commencée à l'âge de 6 ans, avec six demi-pages roses érigées en magazine familial, poursuivies à l'école communale, au lycée et à l'armée, avant d'entrer comme garçon de courses au Figaro - qu'il quittera 23 ans plus tard, avec le titre de directeur général adjoint, pour devenir éditorialiste puis directeur de France-Soir. Infatigable, l'ex-recalé au bac (trois fois ! ) assume simultanément onze collaborations dont, pendant 15 ans, le grand portrait hebdomadaire de Paris Match qui lui fera rencontrer, en tête à tête, les plus grandes vedettes ; durant 14 ans, le billet quotidien de Nice-Matin ; et, au fil de 42 années, la chronique, chaque samedi, du Figaro Magazine. A d'autres heures, il invente " Les Grosses Têtes ", qu'il présentera sur RTL pendant 37 ans et qui, sur TF1, culmineront avec treize millions et demi de téléspectateurs. Sur le petit écran, il lance également une vingtaine d'émissions dont " Le Petit Théâtre de Bouvard ", qui permettra de découvrir Mimi Mathy, Muriel Robin, Michèle Bernier, Laurent Baffie et bien d'autres. A quoi s'ajoute la direction de Bobino, quelque soixante-huit livres... et autant d'années de mariage ! En somme, plus de 70 ans d'un bonheur que l'auteur souhaite partager avec ses lecteurs.