La résilience des villes portuaires européennes (Tome1). Crises et réinventions (XVI<sup>e</sup>-XXI<sup>e</sup> siècle)

L'histoire des ports peut être renouvelée à travers l'usage du concept de résilience. Il désigne la capacité d'un système social à s'adapter de manière proactive et à se remettre de perturbations majeures. Face à la nécessité vitale de maîtriser des flux ou des ressources, le port s'insère dans un environnement juridique et technique dicté par des facteurs exogènes, des enjeux géostratégiques, des politiques étatiques et la pression des usagers. Plusieurs exemples sont étudiés du XVIe siècle à aujourd'hui, de Gênes à Bilbao, du Havre aux ports de l'Andalousie.