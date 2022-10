Jeremstar - Survivant des réseaux sociaux

JE SUIS UN SURVIVANT. UN RESCAPE DES RESEAUX SOCIAUX. Menaces d'attentats sur la tournée de mon spectacle. Seringues pleines de sang dans ma boîte aux lettres. Courriers anonymes me promettant la mort. Agressions dans la rue. Voici les répercussions du harcèlement permanent que je subis depuis maintenant cinq ans. Bienvenue dans ma vie, ou plutôt mon enfer. Bienvenue dans les coulisses de mon combat judiciaire. Face à des tribunaux qui n'y comprennent rien et laissent mes agresseurs en liberté, j'en viens parfois à penser que j'aurais mieux fait de me suicider. La gravité du cyberharcèlement aurait sans doute été davantage considérée. J'aime autant les réseaux sociaux que je les déteste. Ces plateformes, devenues de parfaites scènes de crimes et d'homicides des temps modernes, m'inquiètent de plus en plus. Aujourd'hui, n'importe quel détraqué peut ruiner votre vie grâce à un algorithme. Tout le monde peut devenir connu en un claquement de doigts. Balance tout et n'importe quoi sur n'importe qui. C'est donc ça, le monde dans lequel on vit ? Cinq ans après mes terribles ennuis judiciaires et médiatiques, voici mon bilan et les nouveaux drames qui se sont déroulés dans ma vie. Parce qu'en réalité, ça ne s'est jamais arrêté. Dans ce livre choc et poignant, Jeremstar dévoile tout ce qu'il n'a jamais pu raconter jusqu'à présent. Il dresse le portrait effroyable du monde de la téléréalité, de l'influence et des réseaux sociaux. Un monde qui l'a définitivement broyé.