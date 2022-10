Pratiques religieuses, mémoire et identités dans le monde gréco-romain

Les liens du fait religieux avec le social et les conduites de vie constituent, dans les mondes antiques comme pour d'autres périodes de l'histoire, un thème privilégié de l'histoire culturelle. Comme cadre éthique et normatif déterminant l'action des individus et des com-munautés, la religion a une fonction d'intégration et de socialisation : à ce titre, elle offre un cadre propice à la transmission de valeurs, de référents et de comportements constitutifs de ce qu'on peut appeler la dynamique du souvenir culturel. C'est ce rôle de la mémoire qui a été placé au centre de l'ouvrage. La réflexion, inscrite dans un cadre élargi au monde gréco-romain, a choisi une perspective sur le long terme dont la dimension revêt une importance particulière, puisqu'elle engage à réfléchir à d'éventuelles évolutions ou transferts des pratiques. Selon une démarche visant à aborder les dynamiques rituelles sous l'angle de leurs altérations et restaurations historiques, il s'est donc agi de scruter les efforts de mémoire dont nos sources ? tant littéraires qu'épigraphiques, papyrologiques ou archéologiques ? témoignent dans la sphère des pratiques religieuses, en lien avec la construc-tion des identités.