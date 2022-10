Le cadre de l'apprentissage par problématisation. Apports aux recherches en didactique

Le cadre de l'apprentissage par problématisation se développe en France depuis les années 90, mais jamais les recherches relevant des différentes disciplines engagées avec ce cadre n'ont été réunies et discutées. Cet ouvrage en propose un état des lieux. Il rend compte du dynamisme des recherches en didactiques réalisées avec ce cadre théorique dans différentes disciplines scolaires (sciences de la vie et de la Terre, éducation physique et sportive, mathématiques, histoire, sciences physiques, français, arts, philosophie) et en formation d'enseignants. L'introduction retrace les origines et contextes du développement du cadre théorique de l'apprentissage par problématisation et situe les huit chapitres, totalement inédits, qui donnent à voir les dimensions et les concepts de ce cadre que les différentes orientations disciplinaires ont développés au fil du temps. Ces chapitres s'appuient systématiquement sur des données empiriques au premier comme au second degré, et en formation d'enseignants. La postface de Michel Fabre et Christian Orange, fondateurs du cadre, dresse un pont entre ce développement et de nouvelles pistes de réflexion sur les concepts fondamentaux du cadre. La dimension comparatiste est constitutive de l'ouvrage. Le lecteur croisera ainsi différentes modalités d'usage des concepts lui permettant une appropriation d'ordre pratique de ces outils pour enquêter en didactiques des disciplines.