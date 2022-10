L'école et les savoirs scolaires

L'école est plus que jamais au coeur des débats de société. Les réformes conduites dans de nombreux systèmes éducatifs, les analyses des organismes internationaux, montrent l'acuité du débat sur la démocratisation scolaire. Tous les systèmes éducatifs sont confrontés à des situations "d'échec" et de "décrochage" d'une partie des élèves ainsi qu'à des phénomènes de "ségrégation" . Dans ce contexte, les politiques publiques se centrent surtout sur les réformes de structure et sur la socialisation des élèves. La question des savoirs enseignés, de la pédagogie, et de l'accès des élèves à la maîtrise des connaissances est relativement peu traitée. Or, il existe de bonnes raisons de penser que c'est en se centrant sur les savoirs scolaires que l'on pourra construire des réponses à la crise de l'éducation. Cette problématique n'a rien de nouveau. Dès les années 1970, en Grande-Bretagne, la Nouvelle sociologie de l'éducation s'intéresse aux savoirs scolaires et à la démocratisation de l'accès aux connaissances. L'objectif de cet ouvrage est de livrer, à tout lecteur intéressé par la question des savoirs scolaires, des clés de lecture de la sociologie du curriculum, depuis sa genèse, jusqu'aux travaux les plus récents.