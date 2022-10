La Drôme à pied. Du Vercors à la Provence

Ce topoguide présente 50 randonnées dans les cinq pays couvrant le département. Au nord, la Drôme des collines, territoire vert faisant penser aux monts du Lyonnais avec un enchaînement de buttes et de vignes. Plus à l'est, le parc naturel régional du Vercors et ses paysages montagnards emblématiques. En allant vers l'ouest, la plaine de Valence et ses balades le long des canaux. Au centre, la vallée de la Drôme et le Diois, offrant des panoramas depuis les grandes prairies qui culminent à 1 500 mètres. Au sud, la Drôme provençale et son parc naturel des Baronnies composé de champs de lavande avec en toile de fond le mont Ventoux.