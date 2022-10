Route du Rhum, 1978-2022. La course de légende

A l'automne 2022, 138 solitaires seront sur la ligne de départ de la douzième édition de la Route du Rhum pour arriver quelques jours plus tard dans l'été permanent de Pointe-à-Pitre aux Antilles, après un parcours de 3500 milles (6500 kilomètres). Cette légendaire transat en solitaire, qui a lieu tous les quatre ans, a connu des joies et des drames, fasciné le public et révélé depuis plus de quarante ans des marins d'exception : Mike Birch, Marc Pajot, Philippe Poupon, Florence Arthaud, Laurent Bourgnon, Ellen MacArthur, Michel Desjoyeaux, Lionel Lemonchois, Franck Cammas, Loïck Peyron... Abondamment illustré et trué d'anecdotes, cet album se lit comme un roman, depuis la première édition en 1978 jusqu'à la dernière en 2018, remportée par Francis Joyon, et à la présentation du millésime 2022 qui bat tous les records de participation depuis la création de cette course mythique.