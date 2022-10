Égypte. Le Caire, Alexandrie, Pyramides de Giza, Karnak et Louqsor, Assouan, Abou Simbel

Des clefs pour comprendre... des milieux naturels contrastés, de la vallée du Nil au désert du Sinaï ; l'histoire de l'Egypte pharaonique, hellénistique, byzantine, arabe, mamelouke, ottomane, indépendante et contemporaine ; l'architecture civile et religieuse depuis le IVe millénaire avant J.-C. ; les fouilles et restaurations ; un art de vivre foisonnant... Des itinéraires à parcourir... Découvrir l'Egypte du nord au sud, du passé glorieux d'Alexandrie au riche patrimoine de la mégapole du Caire ; remonter le Nil de Louqsor à Assouan sur les traces de Champollion ; admirer les fresques des tombeaux de la Vallée des Rois, les temples du lac Nasser et le site grandiose d'Abou Simbel. Nouveau : Reconnu par l'Unesco, le chemin de la Sainte-Famille, qui retrace la fuite en Egypte, fait l'objet d'un projet de mise en valeur par les instances culturelles égyptiennes. Dans la partie Encyclopédie, nous consacrons un encart sur ce chemin ; dans la partie Itinéraires, des encadrés récurrents ponctuent les étapes où s'est arrêtée la Sainte-Famille.