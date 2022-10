L'art de dessiner des mangas

Passionnés de dessin et de l'univers manga, suivez pas à pas les étapes de cette méthode claire et efficace pour : - savoir choisir et utiliser le matériel de dessin en fonction du modèle à reproduire et de son style graphique ; - décomposer les formes et les contours d'une grande variété de personnages ; - comprendre les proportions, ainsi que les mouvements du corps ; - préciser les expressions du visage et les traits de personnalité ; - peaufiner les coiffures, les vêtements et les émotions qui conduisent à donner du caractère à chaque personnage.