BREGUET - Un siècle d'aviation (Ned). Un siècle d'aviation

Raconter l'histoire des avions Breguet, c'est plonger le lecteur dans une aventure incroyable et parcourir un siècle au rythme de découvertes géniales, d'épreuves et de périodes glorieuses. C'est tourner les pages d'un album qui s'ouvre avec les balbutiements de l'hélicoptère, voir naître le Breguet XIV - outil précieux de la victoire de 1918 puis de l'Aéropostale -, revivre les grands raids des Breguet 19, assister à la naissance d'Air France, aux essais du Breguet-Dorand puis à l'élaboration du très populaire Deux-Ponts... C'est rendre hommage non seulement au grand pionnier que fut Louis Breguet (1880-1955) mais aussi à ses équipes, ingénieurs et pilotes, et à ceux qui après lui poursuivirent son oeuvre et écrivirent les dernières lignes de la légende Breguet, avec, notamment, le Jaguar franco-britannique et l'indémodable patrouilleur Atlantic(que).