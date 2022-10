Qi Gong et méditation pour les yeux. La lumière du regard

Prenez soin de vos yeux et renouvelez votre regard sur le monde. Dans une société toujours plus connectée, nous sollicitons nos yeux à l'excès. La surcharge d'informations visuelles les fatigue, voire les abîme. Le Qi Gong, trésor de la culture chinoise, permet toutefois de prévenir et/ou d'atténuer les troubles oculaires : myopie, hypermétropie, presbytie, cataracte, glaucome... Cet ouvrage richement illustré propose quatre méthodes innovantes fondées sur la médecine chinoise pour prendre soin de vos yeux, mais aussi de votre santé en général. De façon plus profonde et subtile, le Qi Gong des yeux vous invite également à entamer un voyage intérieur. Les paupières closes, vous découvrirez votre regard interne et la possibilité de vous connecter à vos émotions et à votre esprit. La beauté des images et l'intensité des expériences vous feront vivre une dimension plus poétique et philosophique du Qi, pour enfin ouvrir les yeux sur le monde. "Avec une pédagogie qu'elle maîtrise à merveille, Ke Wen nous livre à travers ce texte une véritable initiation à des idées fondamentales de la pensée chinoise, alliant définitions simples, étymologies et tableaux ou peintures qui réjouissent l'âme à travers le regard". Catherine Despeux