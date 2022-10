Le grand livre de l'intuition. Découvrez la richesse de vos facultés intuitives

Pourquoi certaines personnes prennent les bonnes décisions, se retrouvent au bon endroit au bon moment ? Pourquoi ont-elles l'idée qui va marcher à coup sûr ? Au coeur de cet ouvrage, une affirmation fondamentale : toutes les réponses sont en nous grâce à la magie de l'Intuition. Vanessa Mielczareck nous propose de développer notre intelligence intuitive, créative et sensible, en complément de notre esprit logique. Pour attirer la réussite et rendre notre vie plus facile, les solutions ne doivent rien au hasard et sont à chercher du côté de notre dynamique personnelle ! Ce livre vous ouvre la voie pour être à l'écoute de ce sixième sens, vous familiariser avec son fonctionnement, pour l'utiliser comme un radar et obtenir des réponses. L'approche originale et novatrice de l'auteure est basée notamment sur la théorie de la synchronicité du psychanalyste C. G. Jung, les sciences quantiques et la visualisation créatrice. Vous découvrirez également de puissants outils, des pratiques pour vous aider à faire de chaque situation une expérience positive, et apporter de réels changements dans votre vie. Osez cette fabuleuse expérience d'éveil à votre véritable nature intuitive. Pour que la vie ne soit plus le seul fruit du hasard !