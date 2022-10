Chocolat. Du plaisir à la santé

Vous adorez le chocolat, vous en croquez souvent, vous appréciez sa texture soyeuse, sensuelle et fondante ? Dans cet ouvrage magnifiquement illustré, la chocologue Victoire Finaz et le médecin nutritionniste Hafid Halhol ont élaboré de nouvelles recettes chocolatées, sucrées ou salées - petit- déjeuner, plats, desserts, mignardises... -, qui conjuguent plaisir, gourmandise et santé ! Onze chefs pâtissiers et chocolatiers, parmi les plus renommés, vous proposent également leurs recettes innovantes et irrésistibles. Victoire et Hafid répondent également à toutes vos questions sur le chocolat. A travers leur expertise, ils vous livrent avec passion leurs anecdotes, leurs expériences et leurs conseils pour cacaoter votre vie ! Découvrez dans ce livre : - Comment choisir un " bon " chocolat. - La chocologie ou l'art de la dégustation. - Les bienfaits du chocolat sur les émotions et sur la santé. - Ses vertus dans le domaine de la cosmétique. - 50 recettes de Victoire Finaz et de 11 grands chefs : Pierre Hermé, Jean-Paul Hévin, Nicolas Bernardé, Jessica Préalpato, Nicolas Paciello, Jimmy Mornet...