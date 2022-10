Encyclopedie du hobbit

Le complément parfait de la nouvelle trilogie de Peter Jackson : une encyclopédie illustrée de dessins originaux pour approfondir vos connaissances de l'univers de Tolkien et retrouver la magie du " Voyage inattendu " de Bilbo. Après la sortie en 2012 du premier volet de l'adaptation du Hobbit au cinéma, une nouvelle génération de fans des histoires fantastiques de Tolkien est née. Bien que moins connu du grand public que Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit est une oeuvre très riche, à tel point que Peter Jackson a choisi d'en faire une trilogie. Cet ouvrage, véritable prolongement des aventures de Bilbo, vous permet d'explorer "la Terre du Milieu", de décrypter l'alphabet employé par les nains et découvrir les sources légendaires où Tolkien a puisé son inspiration. Une centaine d'entrées réparties en sept grands chapitres décrivent avec précision tous les personnages du roman, les lieux visités par Bilbo, les créatures rencontrées par l'expédition, les objets magiques qui parsèment la quête ainsi les grands mythes légendaires qui ont nourri l'imaginaire de Tolkien. Tout comme Le Seigneur des anneaux, l'aventure de Bilbo, Gandalf et les treize nains devenus apatrides n'est pas qu'une gentille histoire destinée à endormir les enfants sages. Un souffle épique pousse les nains et le hobbit à se dépasser pour atteindre leurs rêves. Ils traversent des contrées hostiles et affrontent des ennemis monstrueux, jusqu'à une dernière bataille désespérée. Sous la plume de Tolkien, le courage ordinaire du hobbit transcende l'héroïsme guerrier pour s'opposer au mal. Cet album est illustré par des dessins originaux en couleurs de Xavier Sanchez et Sandrine Gestin.