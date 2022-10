Soliman le Magnifique. Le sultan flamboyant

Aussi célèbre que d'autres princes orientaux, tels Toutankhamon, Gengis Khan ou Tamerlan, Soliman le Magnifique (1494-1566) est peut-être le seul à être communément inclus parmi les grandes figures de l'histoire universelle. Cet ouvrage s'efforce d'expliquer la place exceptionnelle qui est la sienne. Il raconte un règne exceptionnellement long, de plus de quarante-cinq ans. Il replace le sultan dans le quatuor de jeunes princes réformateurs et ambitieux qu'il forme avec ses contemporains François Ier, Charles Quint et Henri VIII. Enfin, il montre en quoi le règne correspond à l'apogée de l'expansion ottomane, et à l'une des périodes les plus brillantes de la civilisation ottomane dans des domaines aussi variés que la poésie, la cartographie, les textiles, les arts décoratifs.