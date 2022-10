De profundis

Qui se cache dans les profondeurs ? Agnès Belleville est une jeune horlogère de renom. Lorsqu'elle retourne sur l'île bretonne de son enfance pour le travail, nul doute qu'elle devra garder la tête froide pour affronter sa famille avec laquelle elle est restée en mauvais termes. Mais d'inquiétants événements se succèdent bientôt sur l'île et Agnès se retrouve à mener une enquête mêlant présent et passé. Elle n'est pas au bout de ses surprises et l'ambiance tourne au cauchemar. Une chose est sûre, secrets de famille et légendes locales ne font pas bon ménage et la rationalité d'Agnès pourrait bien en prendre un coup...