Objectif Glow Up

Le guide pratique pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps pour enfin s'apprécier tel que l'on est ! Souvent, quand on parle de glow up, on a tendance à voir du contenu autour des relookings, des avant / après où les personnes perdent du poids, deviennent d'un coup " belles " en fonction des critères imposés par la société. Ici, le glow up est avant tout dans la tête et passe par un travail intérieur avant de se refléter à l'extérieur. Le véritable glow up est un équilibre parfait entre le corps et l'esprit, l'extérieur et l'intérieur, le visible et l'invisible, le tangible et l'intangible. Grâce à cet ouvrage et aux nombreux exercices pratiques qui l'accompagnent, découvrez vos forces intérieures et faites les ressortir à l'extérieur de vous même pour briller de toute votre splendeur !