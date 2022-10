Déviation(s)

Jean-François, dit Jeff, ou encore Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean-Michel ou Jean-Marie, bref, Jeff, est commercial chez VFC. Sa vie se résume à un métier qu'il déteste, quelques collègues : Benoît, "croisement d'un fer à repasser et d'une endive au jambon" , Patricia, sa responsable insupportable ; son ami d'enfance, Jérôme, sa voisine de palier, Mia ; sa mère. Et Kaya, employée d'un salon de massage et objet inaccessible de ses fantasmes. A trente et un ans, désenchanté et transparent, Jeff mène une vie sans relief. Un être invisible qui, même à la boulangerie, peine à se faire servir. Un jour, fatigué physiquement et moralement, Jeff décide de prendre quelques jours de congé. Direction le comité d'entreprise. Direction Glasgow. Direction la grande aventure. A des centaines de kilomètres de chez lui, la sensation d'invisibilité va prendre chair et Jeff vivre une expérience extraordinaire. Une déviation du cours habituel de son existence qui lui permettra d'ouvrir les yeux sur le monde.