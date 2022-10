Le profil de Galatée

Un sculpteur écolo exilé dans le Cantal, devenu berger, vit seul dans une ferme depuis sa rupture avec celle dont l'amitié lui est restée précieuse : ?Carole. D'un côté, il aspire à parcourir un "?chemin spirituel?". De l'autre, son appétit érotique retrouvé, il brûle de rencontrer l'âme soeur. Mais l'ambiance de fin du monde qui triomphe en ce temps-là jusque dans ses montagnes l'isole du reste de l'humanité. Alors, l'audace le prend, il s'inscrit sur le site de rencontres Ecolove. Un nouvel homme naît, qui a pour avatar Pygmalion. Dans sa recherche de l'idéal féminin, tiraillé entre un quotidien rustique et le temple virtuel d'Ecolove, le héros s'abandonne avec passion et sincérité à sa quête d'une nouvelle masculinité. Dans cette comédie pastorale et digitale, Amit Weisberger décrit la dualité de l'homme moderne. Par son écriture incisive et hilarante, il plaide avec tendresse pour le droit à s'émanciper des clichés de la virilité.