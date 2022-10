Les enrages

En cette fin de XIXe siècle, la rage, transmise par les morsures des chiens et des loups, hante les imaginations. Lorsqu'un chien errant se rue sur le petit Jules Rouyer, douze ans, sa mère se rend immédiatement au laboratoire Pasteur. On dit que le savant a mis au point un vaccin pour soigner les mordus qui viennent des quatre coins de France. Quelques jours après avoir reçu le sérum antirabique, l'enfant meurt. Et si le vaccin était responsable ? Et s'il fallait porter plainte ? souffle le docteur Michel Peter, le terrible adversaire de Pasteur, à une mère endeuillée. A partir de ce fait divers débattu jusqu'à l'Académie de médecine, Paola Nicolas plante le décor et restitue les péripéties de l'enquête. Sur Pasteur le chercheur se jette une presse toute-puissante, aussi violente que nos réseaux sociaux, qui attise les rivalités entre médecins, déchire l'opinion entre pro et antivax avant la lettre. Roman nourri d'enquête scientifique, Les Enragés raconte avec éclat, et des échos farouchement contemporains, la longue croisade de la science moderne face à l'obscurantisme.