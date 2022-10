Les arcanes de l'histoire politique

Existe-t-il, dans l'inconscient collectif, des forces, susceptibles de contrarier ou annuler les décisions politiques, ceci en provoquant des faits d'apparent hasard ? Cette croyance a donné lieu à mythomanie, ce qui est une façon de détourner l'attention du vrai problème. On imagina un gouvernement occulte, un "roi du monde" et des sociétés secrètes entretenant un complot permanent ! Si de telles sociétés existèrent temporairement, elles n'aboutirent qu'à des complots transitoires ; elles s'appuyaient en effet sur des idéologies (toutes sont mortelles) et non sur les lois naturelles de sagesse. En dehors de l'ésotérisme royal, impérial au Japon, ésotérisme que marqua publiquement l'épisode de Jeanne d'Arc, l'auteur s'attache aux sociétés secrètes non formelles, Guelfes et Gibelins par exemple, agissantes depuis la chute de l'Empire romain et dont l'activité parallèle reconstitua celui-ci sous le nom de Marché commun. Il insiste sur le fait que le véritable ésotérisme politique s'exprima par l'apparition de génies, tous hommes solitaires, en tous domaines, et d'hommes étranges, à psychisme différent et à pouvoirs paranormaux, qui vivent à l'ombre du pouvoir, tel Faust (le vrai) auprès de Charles-Quint. Il montre aussi que les grands bouleversements sont précédés par le passage d'hommes étranges, tel le Comte de Saint-Germain et Cagliostro.